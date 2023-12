Stem Nele Cokelaere tot Krak van Oostkamp

Nele Cokelaere (41) uit de Sasputstraat in Ruddervoorde richtte na een langdurige ziekte vzw Bosdroom op, waar mensen zich kunnen verbinden met zichzelf, elkaar en moeder natuur. “Vandaar ook de keuze om een volkstuin op te starten die meer in de richting van een ontmoetingstuin en zorgtuin gaat. Dit wordt een plek waar iedereen zich welkom mag voelen en zichzelf mag zijn. Een plek waar er naast het samen tuinieren en leren ook steeds ruimte is voor een babbel. Mensen die zich tijdelijk minder goed in hun vel voelen, bijvoorbeeld door een langdurige ziekte of fysieke beperking, kunnen zich hier evenwaardig voelen.” (GST)

Nele Cokelaere is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

