Stem Nele Ameloot tot Krak van Houthulst

Nele Ameloot (36), partner van Glenn Jones en moeder van Oliver (5) en Lauren (4 maanden), woont in Klerken. Ze werkt bij Radio2 en verdiende haar nominatie met het maken van een podcast over de weg naar een baby wanneer zwanger worden niet zomaar gaat. De podcast is te beluisteren via VRT MAX. Nele deelt haar eigen verhaal en interviewde getuigen die ook open vertellen over hun fertiliteitsbehandeling, hoe je steeds je grenzen verlegt, de fysieke en mentale uitdagingen, en hoe het ook voor de omgeving soms moeilijk te begrijpen is. Nele reageert verrast op de nominatie en is er heel dankbaar voor. Nog dagelijks ontvangt ze reacties op de podcast. (ACK)

Nele Ameloot is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Nele Ameloot