Stem Nathalie Dumon tot Krak van Bredene

Nathalies verhaal is er een van volharding. Ze haalde dit jaar het nieuws met haar plan om op de voormalige boerderij van haar grootouders aan de Sluizenstraat een pop-upbar in te richten. Net voor de officiële opening kreeg Nathalie (45) echter het nieuws dat buren bezwaar tegen het project hadden ingediend bij de provincie. Haar droom viel aan diggelen. Voor enkele maanden maar, want dit najaar kreeg ze het bericht dat ze alsnog van start mocht gaan. Het was een emotioneel moment voor Nathalie. Haar Krak-nominatie is een mooie kers op de taart. “Deze waardering pakt me enorm. Ik ben hier zo blij mee, en vereerd.” (MM)

Nathalie Dumon is genomineerd voor Krak van Bredene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

