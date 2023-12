Stem Natascha Goossens tot Krak van Spiere-Helkijn

Natascha Goosens (55) is ondertussen twintig jaar een vertrouwd gezicht in de omgeving van basisschool de Polyglot. Ze zet zich in op de afdeling onderhoud en ondersteunt de maaltijden in de refter. “Op dit moment ben ik terug te vinden op de kleuterafdeling. Ik neem geregeld de vervangtaken van de refter op me, en zak ook wel eens af naar het kleine schooltje in Helkijn. Je kan het een beetje omschrijven als een allrounder. Als er vervanging nodig is, één adres.” Natascha staat ook in voor het onderhoud tijdens de vakantieopvang die georganiseerd wordt door de gemeente. Haar motivatie? “Ik ben enorm graag in de buurt van kinderen en jongeren. Het zorgt ervoor dat we onszelf jong blijven voelen”, grinnikt Natascha. (SVK)

Natascha Goossens is genomineerd voor Krak van Spiere-Helkijn Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

