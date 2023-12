Stem Nancy Loosveldt tot Krak van Tielt

Nancy Loosveldt (59) richtte 35 jaar geleden dansschool Euterpe op en is nog steeds een van de drijvende krachten achter de school. Ter gelegenheid van dat feestelijke jubileum bracht ze op 10 en 11 november de beste dansers van de school drie keer op de planken in Theater Malpertuis. In het prille begin van Euterpe startte Nancy met een vijftigtal leden, maar nu telt de school liefst 250 dansers. Er wordt lesgegeven in de stedelijke sporthal De Ponte en in sporthal SJI Campus Beer. Nancy is terecht trots op het parcours dat ze met haar school aflegde. “Veel mama’s die nu komen applaudisseren voor hun dochters stonden hier vroeger zelf op het podium. Dat doet deugd”, aldus Nancy, die vereerd is met haar nominatie voor de Krak. (SV)

Nancy Loosveldt is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

