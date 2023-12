Stem Nadine Deetens tot Krak van Brugge

“Die nominatie is een hele eer. Zoiets verwachtte ik niet. Ik pel nu eenmaal graag garnalen”, zegt Nadine Deetens (60), die Zwankendamme op de kaart zette door wereldkampioen garnaalpellen te worden. “Mijn absoluut record is 155 gram garnalen op tien minuten tijd! Ik doe het liefste met muziek, met de hits van Christoff. Ik heb het van mijn moeder en mijn grootmoeder geleerd. Tal van vrouwen deden het vroeger thuis als bijverdienste. De Zeebrugse vishandelaren brachten de garnalen naar huis. Als kind heb ik vaak na schooltijd meegeholpen. Uiteraard smaken de garnalen die je zelf pelt het best. Ik wil niet weten wie allemaal met zijn vingers aan die schaaldiertjes gezeten heeft! Ze laten ze voor het pellen overvliegen naar Noord-Afrika!” (SVK)

Nadine Deetens is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

