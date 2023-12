Stem Muriel Libaert tot Krak van Ieper

Nadat kapster Muriel Libaert (52) vijf jaar geleden officieel genezen verklaard werd van kanker besloot ze om een deel van haar leven te wijden aan het helpen van kankerpatiënten. Met veel empathie en een luisterend oor zet ze haar kapsalon open voor vrouwen die vechten tegen de ziekte en door de chemotherapie hun haar verliezen. “Ik heb een speciale opleiding van het IFPC afgerond om met kankerpatiënten te werken”, vertelt Muriel. “Terwijl ze elders een drempel ondervinden, kunnen ze in mijn stoel ook praten over hun ziekte. Ik wil méér zijn dan alleen maar kapster. Om de twee weken werk ik op de dienst oncologie van het Jan Yperman Ziekenhuis. Ik hoop dan ook vooral dat mijn nominatie de aandacht vestigt op de patiënten.” (TOGH)

Muriel Libaert is genomineerd voor Krak van Ieper

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

