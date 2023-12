Stem Monique Dhiet tot Krak van Brugge

Monique Dhiet (73) en Christian Debels (74) hebben op hun gouden huwelijksjubileum het fonds Pamodit gesticht, dat drie goede doelen steunt: “Papa heeft met zijn zeven winkels een fortuin nagelaten. We zijn zelfs kinderloos, hebben het geld niet nodig. In plaats van dat geld aan de Staat te geven, spenderen we het aan goede doelen. Het verwondert ons dat we genomineerd zijn, laat staan dat we krak van Brugge zouden worden. Pamodit staat voor ‘papa’, ‘Monique’ en ‘Dhiet’. Omdat de eerste winkel op Sint-Baafs was, doen we iets voor de kansarme kinderen op die parochie, zodat ze niet met een lege brooddoos naar school moeten en mee kunnen op schoolreis. Daarnaast steunen we de MUG-heli en een opleiding voor blindengeleidehonden.” (SVK)

