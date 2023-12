Stem Mike Van Tuyckom tot Krak van Jabbeke

Mike Van Tuyckom (39) en Stephanie Vanseveren heropenden in januari de deuren van eethuis Mint, nadat de zaak voor een tweede keer in vijf jaar tijd moest sluiten door een brand. Een hoverboard dat aan het opladen was in de bijkeuken, vatte vuur. “We hebben werkelijk àlles moeten vernieuwen, poetsen en herschilderen.” Na twee maanden kon Mint heropenen. “Het was een bewogen jaar voor ons. Het was alsof we voor de derde keer een nieuwe start moeten maken met Mint. Je hoopt natuurlijk dat alles weer zal lopen als voordien, maar zeker ben je dat niet. Maar de klanten waren ons niet vergeten en daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor.” (BC)

Mike Van Tuyckom is genomineerd voor Krak van Jabbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

