Stem Mieke Vandendriessche tot Krak van Zonnebeke

Mieke Vandendriessche (42) woont in de Grote Roeselarestraat in Passendale. Ze is gehuwd met Gregory Uleyn en moeder van Jolien, Louise en Noor. Van opleiding is ze opvoedster en uitbater van de zorgboerderij de Passchhoeve waarmee ze zeven jaar geleden startte. Zowel volwassenen en jongeren met een zorgvraag kunnen er terecht. “Het kriebelde al lang om het project op te starten. Intussen zitten we al aan 24 zorgcliënten. Er zijn er telkens maar een vijftal per dag. Alles wat we op de boerderij doen, staat in het teken van de zorg. Voor de planten, de dieren…”, zegt Mieke. “Ik vind het tof dat ik genomineerd ben, dat zet de zorg in een goed daglicht.” (NVZ)

Mieke Vandendriessche is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Mieke Vandendriessche