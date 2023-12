Stem Mia Fournier tot Krak van Lendelede

Mia Fournier (66) uit de Manpadstraat is een superactieve en sociale vrouw. Ze is actief als vrijwilliger in diverse projecten. “Dag en nacht zouden voor mij iets langer dan 24 uur moeten duren”, zegt Mia. Mia gaf les in verschillende scholen, was pedagogich ICT-coördinator in twee schoolgemeenschappen. Ze ging in juli 2017 met pensioen. Waar ze allemaal mee bezig is: familiegeschiedenis uitzoeken, brieven van soldaten uit WO I digitaliseren in Flanders Fields Museum, huiswerkbegeleiding anderstaligen, secretaris van de vzw Anak Bangsa Indonesia die een opvangcentrum voor tien weeskinderen oprichtte, steun voor de heropbouw van een gezondheidscentrum in Senegal… (IB)

Mia Fournier is genomineerd voor Krak van Lendelede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

