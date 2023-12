Stem Melissa Vandenberghe tot Krak van Alveringem

Melissa Vandenberghe (35) doet het papierwerk voor Samana Alveringem. Ze verzorgt de contacten met Samana nationaal – de ledenadministratie moet tegen 1 december binnen zijn, of je krijgt geen subsidie – typt verslagen, maakt uitnodigingen en zorgt voor de pakjes voor Pasen en eindejaar. “Ons budget is beperkt. Om de pakjes zo goedkoop mogelijk te kunnen kopen, volg ik alle acties van de grote winkels. En nadien volgt nog een hele dag van pakjes maken (glimlach).” Melissa bakte na haar ochtenddienst als thuisverpleegkundige ook een hele namiddag taart en pannenkoeken voor het eerste praatcafé in Gijverinkhove. “Ik vind dit engagement écht zinvol.” (AB)

Melissa Vandenberghe is genomineerd voor Krak van Alveringem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Melissa Vandenberghe