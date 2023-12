Stem Melanie Verhille tot Krak van Vleteren

Melanie Verhille (40) was vijftien jaar lang de bakkerin van Westvleteren. Om gezondheidsredenen verbouwde ze met haar toenmalige man café Den Engel, mét frituur. “Jong en oud vinden elkaar hier”, zegt Melanie. “Chiro, KLJ, Okra, Gezinsbond… Wij zijn het enige café in Westvleteren. Maar met mijn gezondheid gaat het niet zo goed en mijn vriend en ik willen het café overlaten.” Als lid van Unizo helpt Melanie bij het organiseren van allerhande activiteiten. Tijdens haar schaarse vrije tijd helpt ze haar vriend, die zelfstandig timmerman is en met wie ze eind dit jaar trouwt, met wat bureauwerk. Gelukkig zijn haar kinderen Jarne (17) en Ilana (14) al aardig zelfstandig. (RVL)

Melanie Verhille is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

