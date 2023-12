Stem Maxim De Waele tot Krak van Harelbeke

Maxim De Waele (23) is een jong Harelbeeks ondernemerstalent met een passie voor de autosport. Hij organiseerde dit jaar voor de tweede keer de Dewa Rally met zijn goede jeugdvrienden Cédric Berton en Robin Van Wonterghem. Twee jaar geleden verloor Maxim zijn vader, Mark De Waele, zaakvoerder van Slagerij Dewa in Harelbeke. “Het idee startte als eerbetoon aan mijn papa voortkomend uit onze gedeelde liefde voor de autosport. Tevens willen we de aandacht vestigen op het mentale welzijn van zelfstandigen. Daarom gebruiken we een deel van de opbrengst om bewustzijn te creëren voor dit belangrijke onderwerp.” (RB)

Maxim De Waele is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

