Stem Matthijs Verhanneman tot Krak van Roeselare

2023 werd een topjaar voor de Roeselaarse volleymannen. Kapitein Matthijs Verhanneman (35) pakte in zijn 15de

(!) seizoen bij Knack Volley zijn negende titel en achtste bekerwinst. “Daar zaten enkele dubbels bij, zoals vorig seizoen dus ook. Maar het halen van de CEV-cupfinale afgelopen jaar was de surplus uiteraard. We schakelden in de halve finale het grote Piacenza uit. In de heenwedstrijd van de finale hebben we gestunt in Modena, in de terugmatch moesten we erkennen dat de Italianen echt top waren. Maar we slaagden erin om volleybal in de nationale media te brengen. De sfeer in Schiervelde bij onze finalematch zullen we uiteraard ook nooit vergeten. Als Europese subtopper een finale halen, is sowieso al een stunt op zich.” (WVS)