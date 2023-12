Stem Mathias Bruggeman tot Krak van Wervik

Elk kind dat in het laatste decennium in de Tabaksstad opgroeide, zal hem kennen: Mathias Bruggeman (27). In Chiro JOW Wervik was hij vijf jaar hoofdleider, ging hij dit jaar mee als gastleider op kamp en is hij sinds vorig jaar secretaris. Hij was ook actief bij de jeugdbrandweer van Wervik en is de voorzitter van de Wervikse jeugdraad. “Ik ben vereerd met de nominatie en zal me ook blijven inzetten om van Wervik een bruisende stad te maken voor de jeugd”, zegt Mathias over zijn nominatie. Sinds kort zette hij ook z’n eerste politieke stappen. Hij is als onafhankelijke aangesloten bij Team2030, de vroegere Stadslijst. (RB)

Mathias Bruggeman is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

