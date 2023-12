Stem Marvin Vanluchene tot Krak van Oostrozebeke

Marvin Vanluchene (27) uit de Hoogleenstraat slaagde er als sidecarcrosser in om voor de tweede keer wereldkampioen sidecarcrossen te worden. Niemand deed het hem ooit voor. Zijn naam staat voor eeuwig vermeld in de annalen van de dorpsgeschiedenis. “Het behalen van de wereldtitel en dit voor de tweede keer is op zich al een enorme stunt. Ik wil volgend seizoen nog voor de allerlaatste keer eens alles uit de kast halen om een derde titel binnen te halen”, zegt hij. “Daarna zet ik er een punt achter want het is een harde sport die heel veel van mijn lichaam eist. Een derde wereldtitel is dus mijn ambitie. Al mijn vrije tijd besteed ik aan deze sport.” (CLY)

Marvin Vanluchene is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

