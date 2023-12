Stem Mario Vandenbogaerde tot Krak van Wervik

In het voorjaar verhuisde Mario Vandenbogaerde (50) van Beselare naar Geluwe. Hij neemt deel aan het WK darts dat vrijdag 15 december start in Alexandra Palace in Londen. “Mijn eerste game is volgende week maandag tegen de Fransman Thibault Tricole”, zegt Mario. “Het is in de jaren negentig allemaal begonnen in café De Elfpenner op Beselareplaats. In 2005 behaalde ik in Zonhoven mijn eerste nationale titel Op het WK nemen we met vier Belgen deel. De drie anderen zijn Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker. Voor mij een hele eer om er als amateur tot de hoofdtabel te behoren.” Mario is zelfstandige bouw- en vloerwerken. (EDB)

Mario Vandenbogaerde is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

