Stem Marieke Wyns tot Krak van Zedelgem

Marie Wyns (35), bekend op Instagram als taartenbakster Chez Mariette baat haar zaak uit in Veldegem. Daar woont ze ook met haar gezin. Marieke bewijst met haar bakbedrijfje al jaren dat brownies en verjaardagstaartjen net zo mooi en lekker zijn zonder melk, boter en ei als mét. Omdat iedereen dat ook in zijn of haar eigen keuken zou kunnen ondervinden, bracht Marieke dit jaar Het Vegan Bakboek uit. In dit toegankelijk bakboek legt ze ook uit dat plantaardig bakken niet moeilijk en duur is, “en dat vegan ook iets is voor wie niets van vegan moet hebben.” In februari ontving Marieke bovendien een Belgian Vegan Award voor Best Pastry & Sweets. (BC)

Marieke Wyns is genomineerd voor Krak van Zedelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

