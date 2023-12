Stem Marc Merveillie tot Krak van Ieper

Marc Merveillie (70) is getrouwd met Christine De Moor en vader van Miek, Griet en Bert. Hij zat jarenlang in het kermiscomité van de Ligywijk en hielp als medewerker mee met de Muzikale Dinsdagen. Vandaag doet hij nog steeds geluidstechniek, is hij medewerker bij Streekgenot en zit hij in het bestuur van Ypres Blues en van Blaublues in Haringe. Bij verschillende andere evenementen werkt hij mee achter de schermen. Kortom, een Krak waar je op kan rekenen. “Zo’n nominatie is niet slecht”, lacht Marc. “Momenteel is Ypres Blues het belangrijkste voor mij en dat draait goed. Nieuw is dat we met een groep van de Ligywijk meedoen aan de Kattenstoet: het Beleg van Ieper. Er is zes jaar geen stoet meer geweest, dus we kijken er wel naar uit.” (TOGH)

Marc Merveillie is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

