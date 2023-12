Stem Marc Lambrecht tot Krak van Wielsbeke

Ooigemnaar Marc Lambrecht (64) zwom maar liefst 12 uur zonder stoppen voor Kom op tegen Kanker in zwembad Hernieuwenburg. Hij zamelde daarmee samen met de Zundagsrijders liefst 14.000 euro in. “Ik denk niet dat ik zonder reden genomineerd ben. Dit is toch een appreciatie voor wat je doet en wil blijven doen”, zegt de ultrazwemmer en voorzitter van de Zundagsrijders. “De mensen waren die dag massaal op de afspraak om een baantje mee te zwemmen. Hiermee wilde ik ook mensen aanzetten om te sporten. De Wielsbekenaren uit hun zetel krijgen is mijn missie. Volgend jaar wil ik een vervolg breien aan dit initiatief met 15 uur zwemmen.” (ELD)

Marc Lambrecht is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

