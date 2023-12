Stem Marc Devos tot Krak van Middelkerke

In 1997 richtte Marc Devos (68) samen met Erica Laleman in Leffinge de wandelvereniging De Spoetnikstappers op, met als doel steun te bieden aan Kom op tegen Kanker. Sindsdien organiseert de club jaarlijks tien wandelingen in en rond Middelkerke. Marc Devos is nu met pensioen en kan terugkijken op een gevarieerde loopbaan, die altijd om water draaide. Van visserijschool tot marine, internationale vaart tot duiksport: water is de rode draad in zijn leven. Hij reageerde als volgt op zijn nominatie:” Heel blij jawel, en ik spiegel me aan onze vorige kraks… allemaal toffe gasten, met het hart op de juiste plaats.” (PG)

Marc Devos is genomineerd voor Krak van Middelkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

