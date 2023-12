Stem Marc Decaestecker tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Meer dan 40 jaar baatte Marc Decaestecker (61) met hart en ziel feestzaal Caracas en café De Sportman langs de Boezingestraat uit en bood zo een gastvrij onderkomen voor tal van verenigingen. Vanuit zijn café zette hij ook de gemeente op de kaart in Wales als een van de drijvende krachten achter de herdenking van de Welshe dichter Hedd Wyn en de komst van het Welsh National Memorial Park. Op 31 december hangt hij echter zijn kookpotten aan de haak. “De nominatie overvalt me. Het is een beetje emotioneel omdat ik stop, maar het voelt als een bevestiging van het mooie werk dat ik altijd heb mogen doen. Het doet enorm veel deugd.” (TOGH)

Marc Decaestecker is genomineerd voor Krak van Langemark-Poelkapelle Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

