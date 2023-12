Stem Marc Coopman tot Krak van Nieuwpoort

Sinds 1984 werkt Marc Coopman (60) bij de Dienst Netheid. Sinds 1995 is hij vaandeldrager van de stad. Hij is ook al 23 jaar voetbalscheidsrechter. “Het is een eer om erkend te worden. Het houdt niet alleen verband met mijn individuele inzet, maar ook met het belang van het levend houden van onze geschiedenis.” Als vaandeldrager speelt Marc een cruciale rol in het herdenken van historische gebeurtenissen, met de hulde aan het Koning Albert I-monument als hoogtepunt. “De Groote Oorlog mag nooit vergeten worden. Dankzij herdenkingsplechtigheden houden we onze geschiedenis in ere. Ik ben blij dat de functie langs deze weg erkend wordt.” (PG)

Marc Coopman is genomineerd voor Krak van Nieuwpoort Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

