Stem Manon Beernaert tot Krak van Torhout

Manon Beernaert (16) woont met haar ouders Jordy Beernaert en Greet Meulemeester en haar oudere zus Maité in de Beckhofstraat. Aan het Sint-Jozefscollege volgt ze de richting economie-moderne talen. “Mijn grote hobby is altetiek”, zegt ze. “Ik beoefen bij Houtland Atletiekclub vooral de werpnummers: hamerslingeren, discuswerpen, kogelstoten en speerwerpen. De focus ligt op het hamerslingeren. Ik ben superfier dat ik voor de Krak-titel genomineerd ben dankzij mijn prestaties van het voorbije seizoen. Mijn meest bijzondere ervaring was het European Youth Olympic Festival (EYOF), waarin ik achtste werd en tweede van mijn leeftijd. Om te mogen meedoen, moest ik het Belgisch record hamerslingeren verbreken, wat me gelukt is.” (JS)

Manon Beernaert is genomineerd voor Krak van Torhout Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

