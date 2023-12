Stem Magina Verstraete tot Krak van Ledegem

“In maart 2020 begon ik met voedselbedeling in Groot-Ledegem”, vertelt Magina Verstraete (52), oprichtster van ‘t Free Shopke. “Dat startte aanvankelijk van bij mij thuis, met een Facebookgroepje van tien à vijftien gezinnen. Toen we na verloop van tijd aan dertig gezinnen zaten, verhuisden we de voedselbedeling naar de hangar van een buurman. Er is enorm veel armoede onder ons eigen volk en daar voel je toch een zekere onmacht bij. Door omstandigheden krijgen mensen het soms moeilijk. Zien hoe je bijvoorbeeld door ziekte laag kan vallen, dat raakt me. Ik vraag dan ook: help ons helpen. Elke kleine bijdrage tovert immers een glimlach op iemands gezicht.” (RV)

Magina Verstraete is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

