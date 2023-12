Stem Magda Moerman tot Krak van Alveringem

Er zijn nog mensen die zich inzetten voor Beveren, maar Magda Moerman (59) is een van de drijvende krachten. Als lid van het zaalcomité, het comité IJzersmultocht, het Sint-Audomaruskoor, en vooral: al 24 jaar als voorzitster van Ferm. De vrouwenvereniging telt zo’n tachtig leden, onder wie negen nieuwe dit jaar. Begin december werd Sint-Elooi gevierd met een feestmaaltijd in de Heilig Hartzaal. Om de kostprijs voor de leden wat te drukken, maakten Magda en enkele andere bestuursleden zestig aperitiefbordjes. “Ik hou écht van mijn dorp en steek veel tijd in het gemeenschapsleven, maar het loont. Ik voel dat mijn inzet gewaardeerd wordt, en dat is heel fijn.” (AB)

Magda Moerman is genomineerd voor Krak van Alveringem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

