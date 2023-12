Stem Magali Goeminne tot Krak van Kortrijk

Magali Goeminne (30) is al sinds januari 2016 de gedeelde kracht achter SWOP&GO, de ruilwinkel voor kinderkledij in Kortrijk. Samen met haar mama en tien vrijwilligers zetten ze zich elke week in om kinderen van een nieuwe geruilde outfit te voorzien. “Elk kind van 0 tot 14 jaar is meer dan welkom om kleding bij ons te komen ruilen. Niet elk kind is in het bezit van een winterjas, van degelijke schoenen of zelfs van handschoenen. Daarom voorzien we voor elk kind uit een kwetsbare situatie een starterspakket.” SWOP&GO bereikt meer dan 4.000 kinderen die tweewekelijks komen ruilen. Daarnaast organiseren ze ook heel wat acties. “Nu is ‘Elk kind een Sint’ onze grootste actie, waarbij we ernaar streven om 6 december voor elk kind een feest te laten zijn!” (MD)

Magali Goeminne is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

