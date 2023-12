Stem Lyssa Vansteenkiste tot Krak van Oudenburg

Lyssa Vansteenkiste (16) is een krak in skeeleren. Al sinds ze vijf was staat ze op wieltjes. Lyssa woont met haar ouders Steven en Veerle Decloedt, broer Joren en zus Marlies in de Zeeweg. “Later wil ik graag iets in de sociale richting studeren”, zegt ze. Skeeleren is Lyssa’s leven. Ze is aangesloten bij Zwaantjes Zandvoorde en kende al veel succes in nationale en internationale wedstrijden. Lyssa werd al in alle categorieën Belgisch kampioen, pakte vorig jaar zilver op het Europees kampioenschap en won het algemeen Europees klassement korte afstand. “Mijn grote droom is naar het WK gaan.” (LIN)

Lyssa Vansteenkiste is genomineerd voor Krak van Oudenburg Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

