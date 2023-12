Stem Lydie Debonne tot Krak van Harelbeke

Lydie Debonne (89) uit Bavikhove speelde zes keer de hoofdrol in het stuk De Generatie van auteur Arne De Jaegere, uitgevoerd door het theatergezelschap Het Bataljong. In maart en april 2024 volgen er nog zes opvoeringen. “Ik ben aangenaam verrast met mijn nominatie, een hele eer”, aldus Lydie, die toneelervaring bij een showgroep voor de KAV heeft. “Ik twijfelde toen Arne mij vroeg mee te doen, ik was al 20 jaar niet meer actief. We moesten van de regisseur iets vertellen over onze toekomstdromen. Ik was net beginnen lezen over sterrenkunde en schreef daar een tekstje over. Het is de slotmonoloog van het stuk geworden. Ik beleefde met De Generatie mijn derde jeugd.” (PVH)