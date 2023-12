Stem Lucile Bonguegne tot Krak van Ieper

Lucile Bonguegne (51) werd geboren in Kameroen en woont intussen al 23 jaar in België. Uit haar eerste huwelijk kreeg ze twee dochters: Meghane en Miquelle. Lucile is getrouwd met Ivo Demeester en samen hebben ze een zoon, Jonathan. Met haar vzw Ypcam wil ze binnenkort een weeshuis bouwen in haar thuisland. Daarvoor organiseert ze regelmatig activiteiten om geld in het laatje te brengen. “Het doet deugd om voor de Krak van Ieper genomineerd te zijn. Het motiveert me om me te blijven inzetten voor mijn thuisland. Ik geef niet op en ik hoop dat het weeshuis snel gerealiseerd kan worden”, aldus Lucille, die meehelpt in de fietsenzaak van haar man en ook nog actief is in de Noord-Zuidraad in Ieper. (API)

Lucile Bonguegne is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

