Stem Luc Vantomme tot Krak van Zedelgem

Geboren Veldegemnaar Luc Vantomme (59) zet zich al ruim 20 jaar in voor de Veldegemse Bloedgeversvrienden. Bij de Strooyhofvrienden is hij een gangmaker. Luc is zowat de ogen en oren van het dorp. “Als bestuurslid van de Landelijke Gilde verbind en vertegenwoordig ik zoveel mogelijk (hobby)landbouwers en hun families. Ik zetel ook in de lokale ACV-afdeling, en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro), om ook daar mijn sociale stem te laten horen. Als ik voor een lokale vereniging, zoals ook onze harmonie Kunst Na Arbeid, gevraagd word, ben ik als werkend lid altijd bereid om mensen uit de nood te helpen.” (HV)

Luc Vantomme is genomineerd voor Krak van Zedelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Luc Vantomme