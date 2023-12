Stem Luc Devos tot Krak van Poperinge

Luc Devos (69) is vrijwilliger bij KWB, de Fietsbieb en het Rode Kruis. “Reeds in mijn jeugd was ik lid van de Chiro. Op kamp gebeurde al eens een ongelukje en dat was de aanzet om een EHBO-cursus te volgen bij het Rode Kruis”, legt Luc uit. “Ook hier konden ze vrijwilligers gebruiken. Al vlug werd ik gevraagd voor een bestuursfunctie. Ook KWB was op zoek naar bestuursleden. Enkele jaren terug kon ik bij het Rode Kruis de fakkel doorgeven en nu ben ik voorzitter bij KWB. Mijn nominatie betekent een erkenning voor mijn inzet in het verenigingsleven. Ik hoop dat alle nominaties een aansporing mogen zijn naar de jongeren om zich in te zetten voor het verenigingsleven.” (LBR)

Luc Devos is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

