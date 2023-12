Stem Luc Depreux tot Krak van Zwevegem

Luc Depreux (64) draagt zijn steentje meer dan bij aan de Zwevegemse gemeenschap. Al dertien jaar is hij voorzitter van de Gezinsbond en organiseert hij activiteiten. “Ik speel elk jaar Sinterklaas en organiseer daarvoor een stoet met oldtimers en een mooie bende zwarte mieten en pieten”, aldus Luc. 25 jaar geleden kwam hij in aanraking met de Gezinsbond. Samen met zijn bestuur realiseerde hij al mooie projecten, zoals het geboorteplekje. “Ieder jaar wordt er in Zwevegem zo’n plekje onthuld, waar kinderen geboren in het vorige jaar gevierd kunnen worden. Ik hoop nog vele jaren door te kunnen gaan als voorzitter.” (TV)

Luc Depreux is genomineerd voor Krak van Zwevegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

