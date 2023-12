Stem Louise Johnston tot Krak van Mesen

Louise Johnston (37) kwam op 18-jarige leeftijd vanuit Londonderry, Noord-Ierland naar Mesen. “De Vredesschool was net geopend en ik was hier te gast met een groep katholieke en protestantse jongeren uit Noord-Ierland en Ierland om er vredesgesprekken te volgen. Dat ik op mijn manier een beetje vrede bracht in mijn geboorteland doet mij een enorm plezier. Mesen toont elke keer weer opnieuw een vredesstad te zijn.”

Louise Johnston huwde met Anthony Huyghe, samen hebben ze drie kinderen: Dylan (15), Axana (13) en Noah (10). Dat ze nu tot Krak van Mesen werd genomineerd doet haar enorm veel plezier. “Ik werd hier vanaf het begin aanvaard”, aldus Louise. Ze werkt bij Familiehulp. (MDN)