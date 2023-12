Stem Louis De Roo tot Krak van Maldegem

Singer-songwriter Louis De Roo (27) werd dit jaar uitgeroepen tot Culturele Ambassadeur van Maldegem. Nadat hij in 2022 met zijn singersongwriterproject Isaac Roux de publieksprijs van Humo’s Rock Rally won, kroonde hij zich begin 2023 tot een van de drie winnaars van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, de jaarlijkse wedstrijd op zoek naar nieuw muzikaal talent. Het jaar kon niet beter starten voor de jonge muzikant, want zo’n titel opent veel deuren. Zo stond Isaac Roux op Dranouter, Rock Zottegem, Blues Peer, M-idzomer in Leuven, Rijversfestival in Lievegem en het Herbakkersfestival in Eeklo. In oktober stond hij ook nog eens in een uitverkochte AB Club. En 2024 belooft een minstens even indrukwekkend jaar te worden. (MIWI)

Louis De Roo is genomineerd voor Krak van Maldegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Louis De Roo