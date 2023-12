Stem Lore Vanbesien tot Krak van Lichtervelde

Lore Vanbesien (39) woont samen met haar partner Dieter Van Iseghem (44) in de Essestraat. Lore heeft twee kinderen, Cyriel (9) en Maurice (7), en twee pluskinderen Lukas (15) en Lowie (10). Lore treedt graag op de voorgrond als entertainer, zo speelt ze mee in het theatercafé Guido, beroepshalve is ze kleuterjuf.

“Mensen samenbrengen om plezier te beleven, vind ik heel leuk en geeft me een kick. Als ik iets tot stand wil brengen, gooi ik alles in de strijd.” Ik hoop nog veel dingen te realiseren en heb alvast heel wat wilde ideetjes waar ik keihard voor zal werken om ze erdoor te krijgen.” (JW)