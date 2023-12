Stem Lore Van Heesbeke tot Krak van Roeselare

Lore Van Heesbeke (19) beleefde heel wat mooie momenten in 2023. Ze werd ook genomineerd voor de Persprijs, maar haalde het daar net niet. Maar ook deze Krak-nominatie verdient ze dubbel en dik. Ze was als voetbalster geselecteerd voor de Special Flames, onze voetbaldames, om op de Wereldspelen in Berlijn ons land te vertegenwoordigen. En met haar team kwam ze naar huis met de gouden medaille, eentje om te koesteren. Lore stond onder meer in doel, maar maakte ook haar opwachting als veldspeelster. “In de halve finale maakte ik een werelddoelpunt, eentje dat ik niet snel zal vergeten.” Voor haar mooie prestatie werd Lore ook al op het stadhuis ontvangen, ook een van die momenten dat ze koestert. (WVS)

Lore Van Heesbeke is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Lore Van Heesbeke