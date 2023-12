Stem Linda Dhont tot Krak van Brugge

Linda Dhont (70) bereidt al vijf jaar confituur voor het Kinderkankerfonds en vervaardigt nu ook knuffels: “Toen mijn zus deelnam aan Levensloop, vroeg ze mij om te sponsoren. Zo is de verkoop van zelfbereide jam gegroeid. Ik koop massaal fruit aan tijdens de zomer, maak er een mousse van en vries die in. De knuffels zijn voor de kinderkankerafdeling van het UZ Gent. De zieke kinderen krijgen een knuffel met een kopie van de tekening, maar ook de schoolkinderen die de tekening maakten, krijgen én hun tekening terug én een knuffel naar hun tekening. De kandidatuur voor de krak verrast mij aangenaam. Het doet deugd en zet het Kinderkankerfonds in de kijker.” (SVK)

Linda Dhont is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

