Stem Lieven Ryckbosch tot Krak van Poperinge

In 1993 werd Lieven Ryckbosch (58) gekroond tot Prins Carnaval. Zijn vader Bert en broer Johan werden ook beiden Prins Carnaval van Poperinge. Hij is vier jaar voorzitter van vzw Keikoppencarnaval en de drijvende kracht achter de Kindercarnavalsstoet. “Ik ben al 30 jaar actief binnen de Poperingse carnavalswereld. De laatste jaren op een lager pitje door de gezondheid van mijn papa”, vertelt Lieven. Vader Bert (90) overleed op 13 september. “Deze nominatie betekent heel veel voor mij. Het is fijn om respect te krijgen, maar deze nominatie is ook de verdienste van mijn team binnen het bestuur en de prinsen. De pluimen wil ik zeker niet alleen op mijn hoed steken.” (LBR)

Lieven Ryckbosch is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

