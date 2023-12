Stem Lieven Onraedt tot Krak van Diksmuide

Lieven Onraedt (54) was jarenlang grafisch vormgever en zette in 2016 de stap naar Nachtraaf. Dit Diksmuidse biermerk ontving dit jaar twee zilveren medailles op de Brussels Beer Challenge. Lieven mag in het voorjaar van 2024 zetelen in een jury van een internationale wedstrijd in het Franse Lyon. Nachtraaf breidde de voorbije jaren stelselmatig uit en er ontstonden ook samenwerkingen met lokale producenten, denk maar aan de Nachtraafpaté, de Nachtraafkaas, bierpralines en bierbitterballen. “Ik ben best wel verrast met deze nominatie, al is het een fijne appreciatie. In alles wat ik onderneem laat ik nooit na om Diksmuide mee in the picture te plaatsen”, aldus Lieven. (API)

Lieven Onraedt is genomineerd voor Krak van Diksmuide Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

