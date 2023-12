Stem Liesje Berteloot tot Krak van Kortemark

Ooit waren de Ruyterhoekfeesten voor de bewoners van de Ruyterhoekstraat en de Klerkenstraat een begrip in Zarren. Mooie tradities verdwijnen vaak, maar keren soms ook terug. Vier koppels lieten in 2023 een frisse wind door de Ruyterhoek waaien en namen de laatste dag van de Zarrense kermis voor hun rekening. De nieuwe vereniging werd de Ruyterhoekvrienden gedoopt en wil van de Ruyterhoek, waartoe een zeventigtal huizen behoren, opnieuw een warme gemeenschap maken. “We willen de buurt nog dichter bij elkaar brengen door het organiseren van een nieuwjaarsdrink, een zomerdrink en allerhande activiteiten”, aldus Liesje Berteloot (44). (JD)

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

