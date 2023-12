Stem Liesbeth Roose tot Krak van Tielt

Liesbeth Roose (31) studeerde musical aan het Brusselse conservatorium en waagde zich daarna aan het musicalpodium. Dat gebeurde met vallen en opstaan, maar intussen schitterde de Tieltse al in verschillende topmusicals. Zo zag je haar aan het werk in de Studio 100 musicals 40-45, Daens en Red Star Line. In september vertolkte ze de titelrol in het musicalspektakel Marie-Antoinette. Daarnaast doceert ze aan het MUDA en treedt ze regelmatig op als zangeres. “Ik voel me heel vereerd door deze nominatie. Uiteindelijk heb ik toch niet echt iets zot verwezenlijkt. Het enige wat ik wil doen, is mensen de tijd laten vergeten en een droomwereld in de plaats geven. Al was het maar voor een avond. Dat kan een podium voor mij en anderen betekenen.” (LDW)

Liesbeth Roose is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

