Stem Lennert Vintevogel tot Krak van Ieper

Lennert Vintevogel (27) combineert een fulltime job bij Tailpage met zijn ondernemerschap, dat zich vooral op de evenementen- en uitgaansector richt. Zo organiseert hij samen met Jordy Bequoye, Jeroen Crombez en Niels Pierpont het Highlight Festival in Ieper. Dat festival, in het eerste weekend van september, groeit nog elk jaar. Dit jaar nam hij met compagnon Tim Schelfhout uit Ichtegem Azuro over in Kortrijk. Met oudejaarsavond staat daar met Azuro NYE hun eerste grote evenement gepland in de Depart. “De Kraknominatie is een fijne erkenning”, glundert Lennert. “Ik ben dankbaar en blij dat ik iets kan betekenen in de maatschappij. Het ondernemerschap zit in mijn bloed en ik wil zoveel mogelijk realiseren nu ik daar nog de tijd voor heb.” (API)

