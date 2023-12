Stem Lennert Decaesstecker tot Krak van Ardooie

Lennert Decaesstecker (17) is afkomstig van Roeselare en woont nu vier jaar in Ardooie. Hij gaat naar school in het Instituut der Heilige Kindsheid en combineert zijn studies met zijn favoriete sport, bodybuilding. “Niet zo bekend in de gemeente en daarin hopen we wat verandering te brengen”, zegt Lennert. “Ik ben tijdens een tweedaags tornooi in Eeklo Belgisch junior kampioen geworden bij de Belgische Interfederale Federatie voor Fitness en Body Building (BIFBB).” Bij de federatie klinkt het zo: “Lennert kan het ver brengen. Hij wordt goed begeleid door een uitstekende coach.” Lennert: “Bodybuilding is heel intens, maar ik ben gemotiveerd om mij in te zetten.” (JM)

Lennert Decaesstecker is genomineerd voor Krak van Ardooie Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

