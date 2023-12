Stem Lena Saint Germain tot Krak van Houthulst

Lena Saint Germain (71) woont in Houthulst en is getrouwd met Marc Notebaert. Lena verdiende haar nominatie door haar inspanningen om de Lourdesgrot netjes te houden en er meer mensen naartoe te brengen. Ze is de verantwoordelijke voor de werking. Al vele jaren nodigt Lena Lisa del Bo en andere artiesten uit om de eucharistieviering op te luisteren. Ze schonk ook de beelden voor de kerststal. Ook in Tenerife heeft ze al zo’n initiatief opgericht, rond een grot voor de overwinteraars ginder. Ze werkt ook aan benefietavonden mee, zoals die voor De Vleugels in het voorjaar. Lena was verbaasd toen ze van haar nominatie hoorde, maar ze vindt het wel fijn. (ACK)

Lena Saint Germain is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

