Stem Lars Montegnies tot Krak van Lendelede

Lars Montegnies is met zijn 18 jaar de jongste professionele sporter van Lendelede. Hij tekende recent een profcontract bij Anderlecht waar hij nu bij de RSCA Futures speelt. Lars ademt voetbal al sinds hij 5 jaar was. Hij sloot aan bij KFC Lendelede, speelde nadien 3 jaar bij SV Roeselare en maakte dan de overstap naar KV Kortrijk waar hij in het begin van het huidig seizoen mocht meetrainen met het eerste elftal en ook enkele keren mocht meespelen. Tot Anderlecht aan de deur stond en hem op zijn 17de een profcontract voorstelde. “Als je zo’n aanbod krijgt, moet je dat volgens mij aannemen”, zegt Lars. “Ondertussen werd ik ook al geselecteerd voor de Rode Duivels U19.” (IB)

Lars Montegnies is genomineerd voor Krak van Lendelede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Lars Montegnies