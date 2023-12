Stem Kurt Vanheule tot Krak van Avelgem

Kurt Vanheule (52) is vrijwilliger bij de brandweer, werkt met hart en ziel in de technische dienst in Avelgem en is muzikant, waarbij hij zijn eigen liedjes en muziekinstrumenten maakt. “Vorig jaar liep ik een zware breuk aan mijn heup en dij op tijdens een feestje van de brandweer zonder een druppel alcohol”, opent de Avelgemnaar. “Onlangs werden de bouten verwijderd. Dat houdt mij niet tegen om er weer volop tegenaan te gaan. In mijn vrije tijd maak ik zelf mijn gitaren met drie snaren uit sigarenboxen. Ook mijn liedjes schrijf ik zelf waarmee ik dan optreed. Dat ik genomineerd ben? Daar schrik ik toch van. Ik doe vooral overal mijn best voor.” (ELD)

Kurt Vanheule is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

