Stem Kurt Boone tot Krak van Lo-Reninge

Rallypiloot Kurt Boone (34) heeft er een druk rallyseizoen opzitten. “We namen deel aan 16 wedstrijden, 13 met de Mitsubishi en drie met de nieuwe Fiesta R5”, zegt de autohandelaar uit Pollinkhove. “We hebben een goed seizoen gereden. We stonden in totaal vijf keer op het podium. Ik vind de nominatie wel bijzonder. De reden dat ik dit jaar aan zoveel wedstrijden deelnam, is omdat ik volgend jaar minder zal rijden”, vervolgt Kurt. “Dan staat namelijk de verhuis van mijn garagebedrijf op de planning wegens onteigening voor de heraanleg van de N8.Wanneer we precies verhuizen, is nog niet duidelijk. Alles hangt af van de vergunning van de nieuwe locatie.” (KVCL)

Kurt Boone is genomineerd voor Krak van Lo-Reninge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Kurt Boone