Stem Kristof Santy tot Krak van Roeselare

Van Milaan tot Miami kennen ze deze Roeselarenaar. Kristof Santy (36) werkte tot voor drie jaar in de drukkerij in Roularta. Als hobbyschilder koesterde hij wel de droom om er zijn beroep van te maken, maar toen hij in een Brugse galerie exposeerde ging de bal echt aan het rollen. “Al snel kreeg ik de kans om mijn werk te tonen van Wenen tot Marbella, even later kreeg ik al een solotentoonstelling in Londen én werd ik cultuureel ambassadeur van Roeselare.” Momenteel loopt van 17 december tot en met 25 februari een overzichtstentoostelling in Ter Posterie in de Ooststraat 35 in zijn stad. “Internationale aandacht is leuk, maar ook de lokale erkenning doet deugd. Een expo in eigen stad – de werken zijn er wel niet te koop – is belangrijk voor mij.” (WVS)

Kristof Santy is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

